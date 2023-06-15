Режиссёр хорроров Майк Флэнаган был бы счастлив поработать с авторами Alan Wake 2
Поделиться
Недавно во время посещения фестиваля Tribeca Festival известный режиссёр фильмов ужасов и мрачных сериалов Майкл Флэнаган рассказал, что был бы рад поработать с Remedy, которая разработала Control и Alan Wake.
Как отметил постановщик, он большой фанат проектов студии, однако сейчас из-за забастовки сценаристов вряд ли получится поработать вместе с Remedy, но в будущем Флэнаган будет счастлив подобному сотрудничеству.
С учётом забастовки сценаристов сейчас мало что происходит. Но в будущем ничто не сделает меня счастливее, чем это.
А креативный директор Remedy Сэм Лейк отметил, что восхищается работами Флэнагана. Ему нравятся персонажи постановщика в его различных проектах.
Я восхищаюсь вашей работой. Ваши персонажи сталкиваются со своими недостатками в ужасающих и сверхъестественных обстоятельствах, но везде так или иначе есть надежда.
Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
Если ждёте космическую RPG от Bethesda
Комментарии
- 15 июня 2023
-
08:01
-
07:44
-
07:18
-
06:54
-
06:00
- 14 июня 2023
-
21:54
-
21:35
-
21:05
-
20:40
-
20:10
-
20:04
-
19:37
-
19:02
-
18:47
-
18:39
-
18:27
-
18:15
-
17:40
-
16:52
-
16:24
-
16:05
-
15:54
-
15:27
-
15:01
-
14:31
-
14:05
-
13:47
-
13:21
-
12:53
-
12:38
-
12:02
-
12:01
-
11:24
-
11:16
-
11:01
Партнерский контент