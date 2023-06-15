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Режиссёр хорроров Майк Флэнаган был бы счастлив поработать с авторами Alan Wake 2

Режиссёр хорроров Майк Флэнаган был бы счастлив поработать с авторами Alan Wake 2
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Недавно во время посещения фестиваля Tribeca Festival известный режиссёр фильмов ужасов и мрачных сериалов Майкл Флэнаган рассказал, что был бы рад поработать с Remedy, которая разработала Control и Alan Wake.

Как отметил постановщик, он большой фанат проектов студии, однако сейчас из-за забастовки сценаристов вряд ли получится поработать вместе с Remedy, но в будущем Флэнаган будет счастлив подобному сотрудничеству.

С учётом забастовки сценаристов сейчас мало что происходит. Но в будущем ничто не сделает меня счастливее, чем это.

А креативный директор Remedy Сэм Лейк отметил, что восхищается работами Флэнагана. Ему нравятся персонажи постановщика в его различных проектах.

Я восхищаюсь вашей работой. Ваши персонажи сталкиваются со своими недостатками в ужасающих и сверхъестественных обстоятельствах, но везде так или иначе есть надежда.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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