Компендиума на The international 2023 в Dota 2 не будет

На сайте, посвящённом игре Dota 2, Valve объявила, что не собирается выпускать боевой пропуск к The International 2023. Компендиума в этом году не будет, хотя он существовал всегда с The International 2013 года.

Также Valve объяснила причину принятого решение. По словам компании, она хочет сосредоточится над разнообразными интересными обновлениями, чем над наполнением боевого пропуска.

В прошлом году мы начали задаваться вопросом: приносит ли игре пользу наличие единственной ключевой точки, на которую завязан выпуск всего контента? По отдельности каждое наше решение казалось правильным: боевой пропуск сам по себе повышал значимость включённых в него наград, так что их становилось всё больше. В результате одна часть года изобиловала нововведениями, но мы почти не могли уделять время увлекательному и важному для игроков контенту, который нельзя было разместить на линии наград в боевом пропуске.

Разработчики игры также подчеркнули, что верят в светлое будущее проекта и уже вовсю готовят различные апдейты для геймеров. А ещё Valve уже ведёт переговоры о месте проведения The International 2024.