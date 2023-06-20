Стартовали съёмки сериала «Тень Чикатило» — продолжения «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым
Поделиться
Онлайн-кинотеатр Okko объявил о начале съёмок сериала «Тень Чикатило» — продолжения сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым. Режиссёром проекта вновь выступит Сарик Андреасян («Защитники»), а сценарий напишет Сергей Волков.
В основу сюжета войдут реальные события 1990-х годов. Оперативная группа во главе с полковником Ковалёвым (Николай Козак) начнёт расследование серии убийств, за которыми стоит милиционер Дмитрий Попцов, чью роль сыграет Фёдор Лавров («Ольга»). В шоу также вернётся Дмитрий Нагиев, который вновь сыграет Чикатило.
В первый сезон сериала «Тень Чикатило» войдёт восемь эпизодов. Съёмки должны завершиться до конца августа, а премьера запланирована на 2024 год. Более точными сроками Okko поделится позже.
Оригинальный сериал завершился не без скандала
Комментарии
- 20 июня 2023
-
14:53
-
14:25
-
14:09
-
13:41
-
13:21
-
13:10
-
12:51
-
12:31
-
12:31
-
12:04
-
11:43
-
10:42
-
10:10
-
09:48
-
09:26
-
08:43
-
08:20
-
07:48
-
07:19
-
06:33
- 19 июня 2023
-
21:40
-
20:59
-
20:36
-
20:10
-
19:54
-
19:21
-
18:51
-
18:24
-
18:13
-
17:51
-
17:20
-
16:54
-
16:41
-
16:15
-
15:50
Партнерский контент