Стартовали съёмки сериала «Тень Чикатило» — продолжения «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о начале съёмок сериала «Тень Чикатило» — продолжения сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым. Режиссёром проекта вновь выступит Сарик Андреасян («Защитники»), а сценарий напишет Сергей Волков.

В основу сюжета войдут реальные события 1990-х годов. Оперативная группа во главе с полковником Ковалёвым (Николай Козак) начнёт расследование серии убийств, за которыми стоит милиционер Дмитрий Попцов, чью роль сыграет Фёдор Лавров («Ольга»). В шоу также вернётся Дмитрий Нагиев, который вновь сыграет Чикатило.

В первый сезон сериала «Тень Чикатило» войдёт восемь эпизодов. Съёмки должны завершиться до конца августа, а премьера запланирована на 2024 год. Более точными сроками Okko поделится позже.