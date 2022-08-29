Продюсера сериала «Чикатило» посадили в тюрьму за подкуп полицейских

Как сообщает Telegram-канал Mach, продюсера российского сериала «Чикатило» Дмитрия Большакова посадили в колонию на пять с половиной лет за подкуп полицейских. Всё дело в том, что ради съёмки одного из эпизодов он заплатил им около 400 тыс. рублей, чтобы те перекрыли улицу в центре Москвы. Как оказалось, то самое место находится на территории ФСО. Когда сотрудники ведомства увидели на своей территории гостей, пошли выяснять, есть ли у творческой команды разрешение на съёмки.

Во время проверки махинация Большакова оказалась на поверхности — Дмитрия и полицейских арестовали. Последним суд дал более тяжёлое наказание: семь с половиной и восемь с половиной лет колонии. После инцидента российские пользователи тут же начали ставить дизлайки шоу на всех доступных площадках.

«Чикатило» — российский сериал о самом известном серийном убийце советской эпохи Андрее Чикатило. Шоу рассказывает о двойной жизни, которую он вёл на протяжении 12 лет, и о напряжённом расследовании совершённых им убийств. Главную роль в проекте исполняет Дмитрий Нагиев.