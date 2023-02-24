Warner Bros. работает над новыми фильмами по «Властелину колец»

New Line Cinema и Warner Bros. Pictures заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец». Сейчас авторы уже приступили к написанию сценария будущих картин, никаких деталей о них пока нет.

За время сотрудничества New Line Cinema и Warner Bros Pictures вышло 6 фильмов по вселенной Джона Толкина: трилогии «Властелин колец» и «Хоббит». Суммарно шесть картин заработали больше $ 6 млрд и 17 наград на премии «Оскар».

Стоит отметить, что недавно стартовавший сериал «Властелин колец: Кольца власти» не имеет к сделке никакого отношения. У Amazon приобретены другие права, в которых есть ограничения на упоминания основных персонажей саги и событий «Сильмариллиона».