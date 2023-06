Главное с Nintendo Direct от 21 июня: Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder и другие анонсы

Nintendo провела новую презентацию Direct, на которой показала игры, выходящие во второй половине 2023 года. На большом ивенте компания представила геймплей стратегии Pikmin 4 и анонсировала несколько крупных релизов, включая Detective Pikachu Returns, Persona 5 Tactica, Vampire Survivors и новую игру про Марио — Super Mario Bros. Wonder. Мы собрали основные анонсы в одном материале.

Первым же делом компания показала дополнения The Hidden Treasure of Area Zero для Pokemon Scarlet/Violet. Они выйдут осенью и зимой соответственно.

2D-раннер про Соника Sonic Superstars также выйдет и на Switch. Релиз состоится этой осенью.

Условно-бесплатная фэнтезийная многопользовательская ролевая игра Palia выйдет на Switch и ПК в конце года.

Тактический спин-офф Persona 5 — Persona 5 Tactica — выйдет 17 ноября на всех платформах.

Экшен в духе мультфильмов 80-х MythForce выйдет на Switch до конца года.

Вторая часть игры про детектива Пикачу Detective Pikachu Returns выйдет на Switch 6 октября. Всеми деталями о ней обещают поделиться позже.

Nintendo представила ремейк Super Mario RPG — культовой игры для SNES, вышедшей в 1996 году. Релиз состоится уже 17 ноября. Также компания работает над ремастером Luigi's Mansion: Dark Moon и отдельной игрой о принцессе Пич.

Этой осенью на Switch доберётся трилогия Arkham — Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight.

Тактическая ролевая игра Gloomhaven выйдет на Switch 18 сентября.

Танцевальный симулятор Just Dance 2024 Edition выйдет на Switch в октябре. Пользователей ожидает 40 новых песен самых разных жанров по сравнению с выпуском прошлого года.

Cимулятор фермы Fae Farm выйдет уже 8 сентября.

Кооперативный проект с механиками разных жанров Manic Mechanics выходит уже 13 июля.

Дополнение Last Spark Hunter для Mario + Rabbids: Sparks of Hope выйдет 21 июня.

Культовый экшен-рогалик Vampire Survivors выйдет на Switch 17 августа. В игре будет локальный кооператив на четырёх человек.

Новый геймплей грядущей стратегии Pikmin 4. Игра выходит 21 июля, а 28 июня для игры выпустят демоверсию. Кроме того, уже 21 июня в Eshop выйдет сборник с двумя первыми частями Pikmin.

Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1, состоящий из оригинальных игр серии Metal Gear, а также трёх первых частей Metal Gear Solid, выйдет на Switch 24 октября.

В конце презентации Nintendo представила нового двухмерного «Марио» — Super Mario Bros. Wonder. Релиз запланирован на 20 октября.

Предыдущая презентация Direct прошла в феврале и также продлилась около 40 минут. На ней показали Splatoon 3, а завершили стрим первым геймплейным трейлером The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.