Главное с Nintendo Direct от 21 июня: Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder и другие анонсы

Nintendo провела новую презентацию Direct, на которой показала игры, выходящие во второй половине 2023 года. На большом ивенте компания представила геймплей стратегии Pikmin 4 и анонсировала несколько крупных релизов, включая Detective Pikachu Returns, Persona 5 Tactica, Vampire Survivors и новую игру про Марио — Super Mario Bros. Wonder. Мы собрали основные анонсы в одном материале.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Первым же делом компания показала дополнения The Hidden Treasure of Area Zero для Pokemon Scarlet/Violet. Они выйдут осенью и зимой соответственно.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
2D-раннер про Соника Sonic Superstars также выйдет и на Switch. Релиз состоится этой осенью.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Условно-бесплатная фэнтезийная многопользовательская ролевая игра Palia выйдет на Switch и ПК в конце года.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Тактический спин-офф Persona 5 — Persona 5 Tactica — выйдет 17 ноября на всех платформах.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Экшен в духе мультфильмов 80-х MythForce выйдет на Switch до конца года.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Вторая часть игры про детектива Пикачу Detective Pikachu Returns выйдет на Switch 6 октября. Всеми деталями о ней обещают поделиться позже.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Nintendo представила ремейк Super Mario RPG — культовой игры для SNES, вышедшей в 1996 году. Релиз состоится уже 17 ноября. Также компания работает над ремастером Luigi's Mansion: Dark Moon и отдельной игрой о принцессе Пич.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Этой осенью на Switch доберётся трилогия Arkham — Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Тактическая ролевая игра Gloomhaven выйдет на Switch 18 сентября.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Twin Sails Interactive.
Танцевальный симулятор Just Dance 2024 Edition выйдет на Switch в октябре. Пользователей ожидает 40 новых песен самых разных жанров по сравнению с выпуском прошлого года.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Cимулятор фермы Fae Farm выйдет уже 8 сентября.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Кооперативный проект с механиками разных жанров Manic Mechanics выходит уже 13 июля.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Дополнение Last Spark Hunter для Mario + Rabbids: Sparks of Hope выйдет 21 июня.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Культовый экшен-рогалик Vampire Survivors выйдет на Switch 17 августа. В игре будет локальный кооператив на четырёх человек.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат poncle.
Новый геймплей грядущей стратегии Pikmin 4. Игра выходит 21 июля, а 28 июня для игры выпустят демоверсию. Кроме того, уже 21 июня в Eshop выйдет сборник с двумя первыми частями Pikmin.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1, состоящий из оригинальных игр серии Metal Gear, а также трёх первых частей Metal Gear Solid, выйдет на Switch 24 октября.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Konami.
В конце презентации Nintendo представила нового двухмерного «Марио» — Super Mario Bros. Wonder. Релиз запланирован на 20 октября.
Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.
Предыдущая презентация Direct прошла в феврале и также продлилась около 40 минут. На ней показали Splatoon 3, а завершили стрим первым геймплейным трейлером The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
- 21 июня 2023
-
18:13
-
17:36
-
17:12
-
17:09
-
16:54
-
16:30
-
15:55
-
15:30
-
14:49
-
14:25
-
14:01
-
13:37
-
13:10
-
12:50
-
12:44
-
12:15
-
12:06
-
11:39
-
11:31
-
11:07
-
10:54
-
10:39
-
10:29
-
09:34
-
09:07
-
08:31
-
08:00
-
07:30
-
07:05
-
06:35
- 20 июня 2023
-
23:45
-
23:10
-
22:25
-
22:12
-
20:56