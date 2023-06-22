Вышел второй сезон сериала «Медведь» со звездой «Бесстыжих» Джереми Алленом Уайтом

22 июня в онлайн-кинотеатре Hulu состоялась премьера второго сезона сериала «Медведь». Все десять эпизодов уже доступны для просмотра в сервисе.
Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX Networks.
Сериал «Медведь» рассказывает историю молодого шеф-повара, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Бизнес идёт очень не просто: проверяющие органы находят массу нарушений, дядя-кредитор требует вернуть взятый братом долг, а старый персонал принимает все идеи нового владельца в штыки.
Главную роль в шоу исполняет Джереми Аллен Уайт — звезда «Бесстыжих». Первый сезон вышел в 2022 году и получил восторженную реакцию от зрителей и критиков: они отмечали актёрскую игру, саундтрек и драматичный сюжет, который скрывается за маской шоу про обычный ресторанный бизнес.
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