Microsoft: Xbox проиграл консольную войну PlayStation и Nintendo

Сегодня в США начнутся слушания по делу против сделки Microsoft и Activision Blizzard. Против объединения выступает Федеральная торговая комиссия (FTC). Microsoft уже подала в суд документ, в котором сообщается, что «Xbox проиграл консольную войну, а у конкурентов есть все шансы продолжить доминировать на рынке, в том числе за счёт эксклюзивного контента». Компания представила к рассмотрению ещё несколько своих тезисов.

Xbox всегда находится на третьем месте по продажам консолей. PlayStation и Nintendo много лет стабильно лидируют.

В 2021 году доля консолей Xbox среди геймеров составляла лишь 21%.

Microsoft уверена, что даже минимальное увеличение её доли на игровом рынке спровоцирует достойную конкуренцию PlayStation и Nintendo.

У PlayStation гораздо больше эксклюзивов, чем у Xbox.

Сервис Game Pass помогает зарабатывать и развиваться целому ряду инди-разработчиков. В качестве примера компания привела Atomic Heart и High on Life.

Redfall оказался провальным проектом — продажи оставляют желать лучшего.

Microsoft планирует выпускать на консоли PlayStation и Nintendo большинство новых игр от Bethesda и id Software.

Microsoft и Activision Blizzard уверены, что их сделка заметно улучшит положение дел в современной игровой индустрии.

Microsoft уверена, что покупка Activision Blizzard сделает игры обеих компаний ещё более доступными. А самих игр точно будет больше.

Microsoft не раз предлагала Sony заключить контракт, согласно которому серия Call of Duty продолжит выходить на PlayStation.

Вчера, 21 июня, Microsoft объявила о скором повышении цен на консоль Xbox Series X и на сервис Game Pass.