Virtus.pro продлила контракт с Джами Jame Али на четыре года
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил, что пришёл к соглашению с капитаном состава по CS:GO Джами Jame Али — он продлил контракт с «медведями» сразу на четыре года.
В комментарии клубному сайту 24-летний российский снайпер признался, что это решение не было слишком сложным:
Для меня клуб стал вторым домом, так что решение продлить контракт было довольно простым. У нас отличное взаимопонимание с игроками, тренерским штабом и руководством, мы все хотим побеждать и готовы усердно работать ради этого.
Видео доступно в группе Virtus.pro во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Virtus.pro.
Джейм присоединился к Virtus.pro в декабре 2019 года. В составе клуба он побеждал на Flashpoint Season 2, cs_summit 7 и двух турнирах серии ESL Challienger, а осенью прошлого года стал чемпионом мира на IEM Rio Major 2022.
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