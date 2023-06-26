Актёр из «Пацанов» Саймон Пегг — про четвёртый сезон сериала: всё будет ещё безумнее
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Во время премьеры фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» актёр Саймон Пегг, сыгравший в сериале «Пацаны» отца одного из главных героев, рассказал про четвёртый сезон проекта.
По словам актёра, шоу в целом очень безумное, но то, что будет в новом сезоне, явно переплюнет всё показанное ранее. Персонаж Пегга, Хью Кэмпбелл-старший, появится в четырёх сериях нового сезона.
Вы же знаете, насколько безумные «Пацаны»? Так вот, всё будет ещё безумнее. Мне было очень весело работать в этом шоу.
Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» завершились в середине апреля. Сейчас сериал отправлен на постпроизводство: продолжение, скорее всего, выйдет в 2024 году. Официально дату премьеры пока что не называли.
И, видимо, не менее безумная
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