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Как получить самое редкое и уникальное снаряжение в Diablo 4

Разработчик Diablo 4 рассказал о самом редком снаряжении в игре — оно выпадает в эндгейме
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Дизайнер Blizzard Адам Джексон рассказал о самом редком снаряжении в Diablo 4. Разработчик отметил, что всего таких предметов шесть, а выпадают они из противников 85-го уровня и выше. Общая сила всех предметов достигает отметки в 820.

Чтобы получить уникальную экипировку, игрокам необходимо проходить как можно больше кошмарных подземелий и других эндгейм-заданий. Всякий раз, как пользователь завершает то или иное поручение, у него есть шанс получить один из шести редчайших предметов в игре.

Напоследок Джексон показал, что из себя представляет уникальная экипировка в Diablo 4. Это два мощнейших меча, два шлема, а также кольцо и амулет с сильнейшими показателями.

Самые редкие предметы экипировки в Diablo 4

Мечи «Вестник рока» и «Дедушка»

Мечи «Вестник рока» и «Дедушка»

Фото: Blizzard

Кольцо беззвёздных небес и шлем «Лик Андариэль»

Кольцо беззвёздных небес и шлем «Лик Андариэль»

Фото: Blizzard

Шлем «Шутовской гребень» и амулет «Расплавленное сердце Селига»

Шлем «Шутовской гребень» и амулет «Расплавленное сердце Селига»

Фото: Blizzard

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