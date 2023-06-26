Разработчик Diablo 4 рассказал о самом редком снаряжении в игре — оно выпадает в эндгейме

Дизайнер Blizzard Адам Джексон рассказал о самом редком снаряжении в Diablo 4. Разработчик отметил, что всего таких предметов шесть, а выпадают они из противников 85-го уровня и выше. Общая сила всех предметов достигает отметки в 820.
Чтобы получить уникальную экипировку, игрокам необходимо проходить как можно больше кошмарных подземелий и других эндгейм-заданий. Всякий раз, как пользователь завершает то или иное поручение, у него есть шанс получить один из шести редчайших предметов в игре.
Напоследок Джексон показал, что из себя представляет уникальная экипировка в Diablo 4. Это два мощнейших меча, два шлема, а также кольцо и амулет с сильнейшими показателями.
Самые редкие предметы экипировки в Diablo 4
Мечи «Вестник рока» и «Дедушка»
Фото: Blizzard
Кольцо беззвёздных небес и шлем «Лик Андариэль»
Фото: Blizzard
Шлем «Шутовской гребень» и амулет «Расплавленное сердце Селига»
Фото: Blizzard
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