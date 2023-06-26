Брайан Крэнстон прокомментировал просьбы фанатов сыграть Лекса Лютора в фильмах DC

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон побывал на передаче Happy Sad Confused, в которой рассказал о своём актёрском пути. Знаменитый актёр в том числе затронул тему супергеройского кино — многие фанаты мечтают, чтобы он сыграл Лекса Лютора, главного противника Супермена.

Крэнстон заявил, что у него действительно отлично получается играть лысых злодеев, однако это не значит, что он может сыграть кого угодно.

У меня была лысая голова, и фанаты DC такие: «Ах! Лекс Лютор!» Это как… не знаю. Давайте рассуждать об этом более разумно.

Сам Джеймс Ганн, кажется, готовит куда более молодую версию культового злодея. Продюсер киновселенной DC пока не готов раскрывать актёрский состав фильма «Супермен: Наследие», однако о касте уже пошли первые сообщения надёжных инсайдеров.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — в день рождения отца Джеймса Ганна.