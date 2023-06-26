Сериал «Зимородок» начали показывать в России по телевизору

26 июня сериал «Зимородок» официально добрался до российского телевидения. Турецкий хит будет выходить с понедельника по субботу с 16:40 до 19:00 на канале НТВ.

Видео доступно на YouTube-канале «НТВ трейлеры, стс». Права на видео принадлежат НТВ.

«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он постоянно ходит на вечеринки и заводит себе новых девушек, вообще не думая о своём будущем. Поведение Ферита огорчает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.

Однажды тот понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. Выбор падает на девушку по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».

В первый сезон сериала «Зимородок» вошло 36 эпизодов, финальная серия вышла 9 июня. Шоу уже продлили на второй сезон благодаря высоким рейтингам.