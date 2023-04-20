Актёра Джонатана Мэйджорса обвинили в домашнем насилии ещё несколько девушек

Ситуация вокруг актёра Джонатана Мэйджорса становится всё мрачнее и мрачнее. Источники авторитетного издания Variety сообщают, что об аресте актёра узнали и другие предполагаемые жертвы домашнего насилия. Они готовят коллективный иск, который может быть предъявлен Мэйджорсу в ближайшие недели.

Судебное разбирательство по обвинению в домашнем насилии пройдёт 8 мая — на нём актёр предоставит доказательства своей невиновности, о которых ранее сообщали его адвокаты. Однако даже если он сможет убедить суд в своей невиновности, то его ждёт дело совсем других масштабов.

Пока неясно, что именно произойдёт после подачи коллективного иска в суд. От Мэйджорса уже начали отказываться крупные бренды, однако Marvel всё ещё хранит молчание и до сих пор не сделала никаких заявлений по поводу ситуации. Актёр должен сыграть важную роль Канга Завоевателя в будущем киновселенной студии — в крайнем случае авторам придётся заменить артиста кем-то другим.