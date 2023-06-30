Мультфильмы Хаяо Миядзаки появятся в онлайн-кинотеатре Okko уже 1 июля
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Уже 1 июля мультфильмы Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli возвращаются в онлайн-кинотеатры России. Посмотреть культовые японские мультфильмы можно будет в Okko по подписке — без дополнительной платы за каждую картину.
Как рассказала директор по контенту онлайн-кинотеатра Эльвира Дмитриевская, для Okko было очень важно вернуть проекты Миядзаки в Россию как можно скорее.
Когда мультфильмы Миядзаки исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, мы поняли, что просто обязаны вернуть его волшебную анимацию российским зрителям. И мы пошли дальше – хиты мэтра будут доступны всем подписчикам Okko без дополнительной платы. Такого никогда не было.
Мультфильмы студии Ghibli пропали из отечественных онлайн-кинотеатров 31 мая. После этого права на картины приобрела компания Russian World Vision, которая займётся в том числе перевыпуском лент на больших экранах.
Ближайшим релизом студии Ghibli станет мультфильм «Как поживаете?» Его официально покажут в России, однако точной даты премьеры в стране пока нет.
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