Мультфильмы Хаяо Миядзаки появятся в онлайн-кинотеатре Okko уже 1 июля

Уже 1 июля мультфильмы Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli возвращаются в онлайн-кинотеатры России. Посмотреть культовые японские мультфильмы можно будет в Okko по подписке — без дополнительной платы за каждую картину.

Как рассказала директор по контенту онлайн-кинотеатра Эльвира Дмитриевская, для Okko было очень важно вернуть проекты Миядзаки в Россию как можно скорее.

Когда мультфильмы Миядзаки исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, мы поняли, что просто обязаны вернуть его волшебную анимацию российским зрителям. И мы пошли дальше – хиты мэтра будут доступны всем подписчикам Okko без дополнительной платы. Такого никогда не было.

Мультфильмы студии Ghibli пропали из отечественных онлайн-кинотеатров 31 мая. После этого права на картины приобрела компания Russian World Vision, которая займётся в том числе перевыпуском лент на больших экранах.

Ближайшим релизом студии Ghibli станет мультфильм «Как поживаете?» Его официально покажут в России, однако точной даты премьеры в стране пока нет.