Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» официально выйдет в России

Компания «Русский Репортаж» объявила, что новый мультфильм Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli «Как поживаете?» официально покажут в России. Точной даты премьеры в стране пока нет, однако лента точно выйдет в РФ в 2023 году.
Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии. Кроме того, он должен стать последним мультфильмом Хаяо Миядзаки, которому в этом году исполнилось 82 года.
У «Как поживаете?» не будет трейлеров и промокадров вплоть до релиза в Японии 14 июля. Авторы хотят сохранить всю прелесть картины в тайне.
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