Полоска загрузки в играх почти всегда фальшивая

Известный комик Аласдер Беккет-Кинг попросил разработчиков игр делать полоски загрузки, которые отражали бы реальное время ожидания. В ответ на эту просьбу сразу несколько девелоперов признались, что полоска загрузки чаще всего фейковая, не отражающая реального времени до старта игры.

По словам авторов игр, среднестатистический игрок никогда не поверит равномерной загрузке. Бывший геймдизайнер World of Warcraft Грег Стрит рассказал, что в первой Age of Empires полоска загрузки буквально прописана так: «А теперь дойди до 20%».

Сооснователь Vlambeer Рами Исмаил заявил, что он и его коллеги не только делали в играх фейковую загрузку, но и специально её растягивали по времени. А геймдиректор John Wick Hex и TRON: Identity Майк Бителл подчеркнул, что он с разработчиками специально имитировали эффект загрузки рывками — потому что он кажется более правдоподобным.

А основатель MercurySteam и Tequila Works признался, что за всю свою карьеру он не создал ни одной реальной полоски загрузки.

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Благодаря максимально быстрым загрузкам с помощью SSD потребность в загрузочных экранах потихоньку отмирает. Но во многих играх она всё ещё присутствует.