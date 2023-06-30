Кошелёк Steam снова можно пополнять рублями через QIWI — но не всем
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С помощью платёжной системы QIWI снова можно пополнять кошелёк Steam российскими рублями.
Как пополнить кошелёк Steam российскими рублями через QIWI
На сайте QIWI нужно зайти в «Платежи», потом найти раздел «Игры» и нажать на него. Важно отметить, что возможность пополнять кошельки российских аккаунтов Steam рублями всё ещё работает не у всех.
QIWI за пополнение кошелька Steam берёт небольшую комиссию — около 7–9%.
Фото: QIWI
Платёжная система QIWI вернула пополнение кошельков Steam 29 июня. Но к вечеру того же дня эта возможность снова пропала.
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QIWI отключила возможность пополнения Steam с помощью рублёвого счёта в начале 2022 года — после ухода множества других платёжных систем. Тогда же администрация назвала эту меру временной.
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