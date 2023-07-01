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Топ-19 потенциальных кандидатов на следующий «Оскар» от Variety

Топ-19 потенциальных кандидатов на следующий «Оскар» от Variety
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Издание Variety поделилось топом фильмов, мультфильмов, актёров и других киноделов, которых, по мнению журналистов, необходимо номинировать на следующую премию «Оскар». Редакция представила кандидатов в 19 номинациях. В топе есть и новый «Индиана Джонс», и «Стражи Галактики 3», «Джон Уик 4» и даже «Кокаиновый медведь». В номинации «Лучший фильм», по заверению экспертов, должен победить «Человек-паук: Паутина вселенных».

Топ-19 фильмов и мультфильмов первой половины 2023-го, которые нужно выдвинуть на следующий «Оскар»

  • Лучший документальный фильм — «Литтл Ричард: Я – это всё»
  • Лучшая оригинальная песня — «Братья Супер Марио в кино»
  • Лучший оригинальный саундтрек — «Индиана Джонс и колесо судьбы»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Кокаиновый медведь»
  • Лучший звук — «Джон Уик 4»
  • Лучший макияж и причёски — «Стражи Галактики 3»
  • Лучший монтаж — «Крид 3»
  • Лучший дизайн костюмов — «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»
  • Лучшая операторская работа — «Приличное общество»
  • Лучший дизайн — «Город астероидов»
  • Лучший анимационный фильм — «Нимона»
  • Лучший адаптивный сценарий — «Кто убил BlackBerry»
  • Лучший оригинальный сценарий — «Ты ранил мои чувства»
  • Лучшая актриса второго плана — Энни Гонсалес (фильм «Обжигающе горячий»)
  • Лучший актёр второго плана — Крис Мессина (фильм «Air: Большой прыжок»)
  • Лучшая актриса — Тейяна Тейлор (фильм «Тысяча и один»)
  • Лучший актёр — Келвин Харрисон (фильм «Шевалье»)
  • Лучший режиссёр — Селин Сон (фильм «Прошлые жизни»)
  • Лучший фильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
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