Топ-19 потенциальных кандидатов на следующий «Оскар» от Variety

Издание Variety поделилось топом фильмов, мультфильмов, актёров и других киноделов, которых, по мнению журналистов, необходимо номинировать на следующую премию «Оскар». Редакция представила кандидатов в 19 номинациях. В топе есть и новый «Индиана Джонс», и «Стражи Галактики 3», «Джон Уик 4» и даже «Кокаиновый медведь». В номинации «Лучший фильм», по заверению экспертов, должен победить «Человек-паук: Паутина вселенных».

Топ-19 фильмов и мультфильмов первой половины 2023-го, которые нужно выдвинуть на следующий «Оскар»

Лучший документальный фильм — «Литтл Ричард: Я – это всё»

Лучшая оригинальная песня — «Братья Супер Марио в кино»

Лучший оригинальный саундтрек — «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Лучшие визуальные эффекты — «Кокаиновый медведь»

Лучший звук — «Джон Уик 4»

Лучший макияж и причёски — «Стражи Галактики 3»

Лучший монтаж — «Крид 3»

Лучший дизайн костюмов — «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»

Лучшая операторская работа — «Приличное общество»

Лучший дизайн — «Город астероидов»

Лучший анимационный фильм — «Нимона»

Лучший адаптивный сценарий — «Кто убил BlackBerry»

Лучший оригинальный сценарий — «Ты ранил мои чувства»

Лучшая актриса второго плана — Энни Гонсалес (фильм «Обжигающе горячий»)

Лучший актёр второго плана — Крис Мессина (фильм «Air: Большой прыжок»)

Лучшая актриса — Тейяна Тейлор (фильм «Тысяча и один»)

Лучший актёр — Келвин Харрисон (фильм «Шевалье»)

Лучший режиссёр — Селин Сон (фильм «Прошлые жизни»)

Лучший фильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»