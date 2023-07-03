Утёк исходный код первой части Far Cry
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На сайте archive.org обнаружили полный исходный код первой части Far Cry, вышедшей в 2004 году. По наблюдению пользователей, в коде совсем нет ассетов, зато присутствуют все исходники.
Потенциально слитый исходный код открывает больше возможностей для моддеров, которые смогут улучшить игру визуально с помощью различных современных технологий. Например, моддеры могут добавить трассировку лучей и что-то другое.
В комментариях многие благодарят того, кто слил код. Сама Ubisoft или Crytek никак не комментировали ситуацию, да и вряд ли как-то прокомментируют.
Исходный код — это особый код, который пишут программисты, чтобы игра работала так, как было задумано. В данном случае над исходным кодом Far Cry работали в Ubisoft и Crytek.
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