Умер продюсер Лоуренс Турман — он получил «Оскар» за фильм «Выпускник»

Издание Variety сообщило, что в возрасте 96 лет скончался американский продюсер Лоуренс Турман. За свою жизнь он успел поработать над многими фильмами, а за продюсирование ленты «Выпускник» мужчину номинировали на «Оскар».

Причины смерти Турмана не разглашаются. Возможно, смерть наступила по естественным причинам. Продюсер ушёл из жизни 1 июля в своём доме в Лос-Анджелесе.

Продюсерская карьера Турмана длилась 50 лет, он занимал должность директора продюсерской программы Питера Старка в Калифорнийском университете с 1991 года до выхода на пенсию в 2021 году.

Также Турман продюсировал и другие картины. В их числе: «Нечто», «Дикая река», «Короткое замыкание 2», «Побег», «Великая белая надежда», «Милый яд», «Американская история X» и другие ленты.