PASHANOJ стал новым аналитиком Virtus.pro по CS:GO

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил об изменениях в ростере по CS:GO — к команде присоединился новый аналитик.

Им стал 29-летний Павел PASHANOJ Легостаев, который заменит на этом посту Ильнара CAU Галеева. PASHANOJ уже приступил к работе с командой и отметил, что будет выполнять не только роль аналитика.

Я безумно рад стать частью Virtus.pro и двигаться с командой к новым победам. В составе я буду выполнять функции аналитика, а также работать с игроками индивидуально.

PASHANOJ долгое время возглавлял индивидуальный рейтинг игроков в CS:GO на платформе FACEIT, какое-то время пробовал играть профессионально (так, одно время он выступал вместе с капитаном Virtus.pro Jame), а затем сосредоточился на работе тренера.

Ранее стало известно, что Джами Jame Али и Евгений FL1T Лебедев продлили контракты с Virtus.pro сразу на четыре года.