PASHANOJ стал новым аналитиком Virtus.pro по CS:GO
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил об изменениях в ростере по CS:GO — к команде присоединился новый аналитик.
Им стал 29-летний Павел PASHANOJ Легостаев, который заменит на этом посту Ильнара CAU Галеева. PASHANOJ уже приступил к работе с командой и отметил, что будет выполнять не только роль аналитика.
Я безумно рад стать частью Virtus.pro и двигаться с командой к новым победам. В составе я буду выполнять функции аналитика, а также работать с игроками индивидуально.
PASHANOJ долгое время возглавлял индивидуальный рейтинг игроков в CS:GO на платформе FACEIT, какое-то время пробовал играть профессионально (так, одно время он выступал вместе с капитаном Virtus.pro Jame), а затем сосредоточился на работе тренера.
Ранее стало известно, что Джами Jame Али и Евгений FL1T Лебедев продлили контракты с Virtus.pro сразу на четыре года.
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