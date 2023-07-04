В Европе снижают цены на видеокарту RTX 4060 спустя неделю после начала продаж

Европейские магазины электроники уже начали снижать стоимость новой видеокарты GeForce RTX 4060, которая появилась в продаже 30 июня — внимание на это обращает портал VideoCardz.
Немецкая сеть Mindfactory сбросила цену с 329 евро до 310, во французских Hardware.fr карту можно купить за 309 евро. Похожая ситуация наблюдается и в других магазинах.
Фото: Videocardz
Вероятно, причина — в низком спросе на модель. Ранее эксперты раскритиковали RTX 4060 по сравнению с другими картами линейки: к примеру, её производительность на 12% хуже, чем у 3060 Ti.
В России продажи GeForce RTX 4060 стартовали 30 июня, но только в магазинах «Ситилинк», хотя другие карты появлялись в других популярных сетях одновременно с мировым релизом. Пока цена остаётся прежней — около 40 тыс. рублей.
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