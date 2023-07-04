Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новая графика в Counter-Strike изменит геймплей CS2 — тени лучше показывают, где игрок

Новая графика в Counter-Strike изменит геймплей CS2 — тени лучше показывают, где игрок
Аудио-версия:
Комментарии

Пользователи обратили внимание на ряд изменений в игровом процессе Counter-Strike 2 по сравнению с Counter-Strike: Global Offensive.

Из-за более детализированной графики движка Source 2 тень соперника стала заметна лучше, чем в CS:GO. Это позволит определить его местоположение и убить из-за угла.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.

Другие игроки выяснили, что некоторые объекты (например, автоматы с напитками) теперь можно двигать, создавая из них препятствия. Неизвестно, оставят ли эту фишку после релиза CS2.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.

Counter-Strike 2 позиционируется как большое бесплатное обновление CS:GO. Закрытая бета-версия новинки от Valve стартовала в конце марта, релиз предварительно был намечен на лето этого года.

Материалы по теме
Все подробности Counter-Strike 2 — как легендарный шутер возродят в 2023 году
Видео
Все подробности Counter-Strike 2 — как легендарный шутер возродят в 2023 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023