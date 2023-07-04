Новая графика в Counter-Strike изменит геймплей CS2 — тени лучше показывают, где игрок

Пользователи обратили внимание на ряд изменений в игровом процессе Counter-Strike 2 по сравнению с Counter-Strike: Global Offensive.
Из-за более детализированной графики движка Source 2 тень соперника стала заметна лучше, чем в CS:GO. Это позволит определить его местоположение и убить из-за угла.
Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.
Другие игроки выяснили, что некоторые объекты (например, автоматы с напитками) теперь можно двигать, создавая из них препятствия. Неизвестно, оставят ли эту фишку после релиза CS2.
Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.
Counter-Strike 2 позиционируется как большое бесплатное обновление CS:GO. Закрытая бета-версия новинки от Valve стартовала в конце марта, релиз предварительно был намечен на лето этого года.
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