Новая графика в Counter-Strike изменит геймплей CS2 — тени лучше показывают, где игрок

Пользователи обратили внимание на ряд изменений в игровом процессе Counter-Strike 2 по сравнению с Counter-Strike: Global Offensive.

Из-за более детализированной графики движка Source 2 тень соперника стала заметна лучше, чем в CS:GO. Это позволит определить его местоположение и убить из-за угла.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.

Другие игроки выяснили, что некоторые объекты (например, автоматы с напитками) теперь можно двигать, создавая из них препятствия. Неизвестно, оставят ли эту фишку после релиза CS2.

Видео доступно на YouTube-канале Ivan Miku. Права на видео принадлежат Valve.

Counter-Strike 2 позиционируется как большое бесплатное обновление CS:GO. Закрытая бета-версия новинки от Valve стартовала в конце марта, релиз предварительно был намечен на лето этого года.