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Для Hi-Fi Rush вышел крупный апдейт с новыми режимами и испытаниями

5 июля для ритм-экшена Hi-Fi Rush вышло крупное обновление. Оно добавило в игру сразу два режима:

BPM RUSH — в нём нужно сражаться с волнами врагов под музыку, темп которой постепенно увеличивается, пока не дойдёт до 200 ударов в минуту;

— в нём нужно сражаться с волнами врагов под музыку, темп которой постепенно увеличивается, пока не дойдёт до 200 ударов в минуту; Power Up! Tower Up — здесь игроку необходимо побеждать врагов и между раундами улучшать навыки, выбирая их из специального списка. У некоторых умений при этом есть положительные и отрицательные модификаторы, которые серьёзно разнообразят геймплей.

Помимо двух новых режимов, в Hi-Fi Rush добавили новые специальные атаки, испытания, наклейки, различные фильтры и наряды для фоторежима.

Трейлер обновления

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Microsoft.

Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января на ПК, Xbox и в сервисе Game Pass. Проект от авторов The Evil Within моментально влюбил в себя игроков: в Steam у игры 97% положительных отзывов.