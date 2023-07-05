Для Hi-Fi Rush вышел крупный апдейт с новыми режимами и испытаниями
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5 июля для ритм-экшена Hi-Fi Rush вышло крупное обновление. Оно добавило в игру сразу два режима:
- BPM RUSH — в нём нужно сражаться с волнами врагов под музыку, темп которой постепенно увеличивается, пока не дойдёт до 200 ударов в минуту;
- Power Up! Tower Up — здесь игроку необходимо побеждать врагов и между раундами улучшать навыки, выбирая их из специального списка. У некоторых умений при этом есть положительные и отрицательные модификаторы, которые серьёзно разнообразят геймплей.
Помимо двух новых режимов, в Hi-Fi Rush добавили новые специальные атаки, испытания, наклейки, различные фильтры и наряды для фоторежима.
Трейлер обновления
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda. Права на видео принадлежат Microsoft.
Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января на ПК, Xbox и в сервисе Game Pass. Проект от авторов The Evil Within моментально влюбил в себя игроков: в Steam у игры 97% положительных отзывов.
Скоро для игры выйдет русская озвучка:
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