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mir стал новым игроком Virtus.pro по CS:GO

Российская команда Virtus.pro объявила о подписании соглашения с 27-летним рифлером Николаем mir Битюковым.

8 июля киберспортсмен дебютирует за VP в рамках шоу-матча с аргентинской 9z Team — он заменит Давида n0rb3r7 Даниеляна, который вчера, 4 июля, получил травму руки в результате несчастного случая.

При этом клуб не уточнил, каким будет итоговым ростер на последующие турниры — сейчас в составе шесть игроков.

Мы планировали анонсировать присоединение mir чуть позже, но травма Давида заставила нас ускориться. Тем интереснее для зрителей станет аргентинское противостояние. Что касается состава игроков на последующие турниры, то о нём мы расскажем позднее.

Ранее mir выступал за Vega Squadron, Gambit и Team Spirit, а последней командой стала Entropiq.

Cостав Virtus.pro по CS:GO:

Джами Jame Али;

Алексей Qikert Голубев;

Евгений FL1T Лебедев;

Давид n0rb3r7 Даниелян;

Пётр fame Болышев;

Николай mir Битюков.

Ранее Virtus.pro сменила аналитика — к команде присоединился PASHANOJ.