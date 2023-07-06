В Assassin’s Creed Mirage будет кодекс об истории и культуре Багдада

Разработчики Assassin’s Creed Mirage рассказали, что в игре появится специальный кодекс под названием «История Багдада». В нём игроки смогут получать информацию об истории, искусстве и культуре Багдада и Аббасидского халифата образца IX века.

Пользователям будут доступны материалы в пяти категориях: «Экономика», «Вероисповедание и повседневная жизнь», «Правительство», «Искусство и наука» и «Придворная жизнь». Авторы отметили, что для создания максимальной аутентичности кодекса были привлечены эксперты по истории Ближнего Востока. Они следили за тем, чтобы в игре соблюдалась историческая достоверность.

Интересно, что в кодексе будет не только базовая информация в пяти разных категориях, но и довольно деликатные темы. Создатели игры расскажут в том числе о гаремах, евнухах и рабстве, однако далеко не все материалы в кодексе будут серьёзными — некоторые из них будут поданы в юмористическом формате.

Скриншоты кодекса «История Багдада»

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В проекте будут русские субтитры.