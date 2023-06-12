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Ubisoft показала первый геймплей Assassin's Creed Mirage — с паркуром и стелсом

Ubisoft показала первый геймплей Assassin's Creed Mirage — с паркуром и стелсом
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Ubisoft выпустила сразу два трейлера грядущей Assassin's Creed Mirage. В первом авторы продемонстрировали сюжетную завязку экшена — ещё молодого героя Басима в Багдаде спасают таинственные члены организации Незримых. Впоследствии и сам Басим становится членом тайного общества, выполняя заказ за заказом и познавая секреты мира вокруг него.

Сюжетный трейлер Assassin's Creed Mirage

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft

Затем авторы показали первый геймплейный ролик Mirage. Он длится целых восемь минут — авторы продемонстрировали механики стелса и паркура, которые заметно изменились со времён Valhalla. Теперь они куда ближе к оригинальным частям серии, нежели к ролевой трилогии.

Первый геймплей Assassin's Creed Mirage

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft

Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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