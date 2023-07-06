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Обложку футсима EA Sports FC 24 впервые украсит Эрлинг Холанд

Обложку футсима EA Sports FC 24 впервые украсит Эрлинг Холанд
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Большой анонс EA Sports FC 24 всё ближе, и инсайдеры продолжают делиться подробностями будущего проекта. Датамайнер billbil-kun раскрыл, кто в этом году будет на обложке игры — и его информация вряд ли удивит любителей футбола.

Начиная с FIFA 21, главным лицом серии был нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Однако вместе с новым брендом разработчики решили изменить и главного футболиста на обложке — теперь им станет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Инсайдер billbil-kun не поделился внешним видом обложки, однако отметил, что на ней нападающий готовится совершить мощный удар в матче Лиги чемпионов. Кроме того, Холанд появится и на обложке Ultimate-издания игры.

Релиз EA Sports FC 24 на ПК и консолях должен состояться по расписанию — 29 сентября. Обладатели премиального издания, возможно, начнут игру на неделю раньше — 22-го числа. Большой показ игры должен состояться уже 13 июля.

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