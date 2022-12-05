Художник представил свой дизайн для Windows 12

Windows 11 всего год, однако энтузиасты уже представляют, как может выглядеть теоретическая Windows 12. Турецкий дизайнер Камер Каан Авдан показал, как теоретически может выглядеть новая версия ОС от Microsoft. В своём ролике он отталкивался от текущего дизайна Windows 11 и доработал его по своему видению.
Как считает Авдан, в новой версии Windows должно быть больше интуитивной динамики. Среди главных изменений: более простой и понятный «Проводник», улучшенные виджеты, которые адаптируются под обои на рабочем столе, и работающий функционал разделённого экрана. В целом Windows 12 по версии дизайнера выглядит очень свежо и чем-то напоминает Mac OS от Apple, которой, очевидно, и вдохновлялся Камер.
В комментариях под видео пользователи похвалили работу автора и предложили Microsoft взять его на работу. Ведь, как считают комментаторы, сама компания вряд ли придёт к настолько простому и аккуратному дизайну.
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