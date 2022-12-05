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Художник представил свой дизайн для Windows 12

Художник представил свой дизайн для Windows 12
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Windows 11 всего год, однако энтузиасты уже представляют, как может выглядеть теоретическая Windows 12. Турецкий дизайнер Камер Каан Авдан показал, как теоретически может выглядеть новая версия ОС от Microsoft. В своём ролике он отталкивался от текущего дизайна Windows 11 и доработал его по своему видению.

Как считает Авдан, в новой версии Windows должно быть больше интуитивной динамики. Среди главных изменений: более простой и понятный «Проводник», улучшенные виджеты, которые адаптируются под обои на рабочем столе, и работающий функционал разделённого экрана. В целом Windows 12 по версии дизайнера выглядит очень свежо и чем-то напоминает Mac OS от Apple, которой, очевидно, и вдохновлялся Камер.

В комментариях под видео пользователи похвалили работу автора и предложили Microsoft взять его на работу. Ведь, как считают комментаторы, сама компания вряд ли придёт к настолько простому и аккуратному дизайну.

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