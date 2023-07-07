Геймеры бунтуют и выкладывают на Reddit откровенный контент по Cyberpunk 2077

Летом этого года сайту Reddit явно не везёт. Компания объявила, что будет взимать плату с компаний за доступ к своему API. Многим это не понравилось, поэтому они устроили своеобразную забастовку.

Компании решили помечать каждый свой контент как NSFW, то есть это тот контент, который предназначен для взрослых. На подобные материалы не распространяется реклама, а значит, Reddit не сможет на них зарабатывать. Суть в том, что зачастую в публикациях с пометкой NSFW даже близко не было взрослого контента.

На это обратили внимание в Reddit и попросили убрать пометки, не соответствующие действительности. После этого геймеры решили оправдать пометку об откровенном контенте в сабреддите Cyberpunk 2077. Игроки начали массово публиковать кадры взрослого содержания со своими обнажёнными персонажами.

Как сейчас выглядит раздел в Reddit, посвящённый Cyberpunk 2077

Фото: Reddit

Фото: Reddit

По большому счёту геймеры правы, поскольку теперь раздел Cyberpunk 2077 действительно можно отнести к NSFW, а значит, рекламу на такие публикации поместить нельзя.