Кубок России по киберспорту пройдёт в августе — призовой фонд составит 2,5 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России анонсировала проведение Кубка страны по киберспорту.

В рамках Кубка России по компьютерному спорту — 2023 состоятся турниры по трём дисциплинам: Dota 2. CS:GO и Tekken 7. В конце июля и начале августа пройдут онлайн-отборочные, а до конца лета лучшие команды и киберспортсмены встретятся на финале в Москве.

Общий призовой фонд соревнований составит 2,5 млн рублей. Помимо этого, призёры Кубка России смогут претендовать на включение в состав национальной команды.

Чемпионат России по компьютерному спорту прошёл в мае в Уфе. Там первое место по Dota 2 заняла команда gigateam, а в CS:GO первенствовала Cosmo. Тогда ФКС России разыграла 5 млн рублей в шести дисциплинах.