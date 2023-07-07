Кубок России по киберспорту пройдёт в августе — призовой фонд составит 2,5 млн рублей
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Федерация компьютерного спорта России анонсировала проведение Кубка страны по киберспорту.
В рамках Кубка России по компьютерному спорту — 2023 состоятся турниры по трём дисциплинам: Dota 2. CS:GO и Tekken 7. В конце июля и начале августа пройдут онлайн-отборочные, а до конца лета лучшие команды и киберспортсмены встретятся на финале в Москве.
Общий призовой фонд соревнований составит 2,5 млн рублей. Помимо этого, призёры Кубка России смогут претендовать на включение в состав национальной команды.
Чемпионат России по компьютерному спорту прошёл в мае в Уфе. Там первое место по Dota 2 заняла команда gigateam, а в CS:GO первенствовала Cosmo. Тогда ФКС России разыграла 5 млн рублей в шести дисциплинах.
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