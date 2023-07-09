Марго Робби штрафовала актёров на съёмках «Барби» за нарушение розового дресс-кода

Актёр Райан Гослинг поделился интересной деталью со съёмок фильма «Барби». По его словам, исполнительница главной роли Марго Робби установила обязательный розовый дресс-код раз в неделю. А если его кто-то нарушал, то девушка выписывала штрафы, после чего переводила вырученные деньги на благотворительность.

Раз в неделю у Марго был этот «розовый день», когда все должны были носить что-то розовое. А если вы этого не делали, вас штрафовали. Она собирала штрафы и жертвовала всю сумму на благотворительность.

Гослинг отметил, что мужской части съёмочной команды очень понравилась идея Марго Робби. Под конец производства они даже сделали собственные розовые рубашки, тем самым выразив признательность актрисе и постановщице Грете Гервиг.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. Лента также не выйдет в кинотеатрах России, однако картина наверняка доберётся до российских зрителей неофициально.