Битва Дэдпула и Росомахи — на свежих фото со съёмок «Дэдпула 3»

Вчера Хью Джекман опубликовал первое фото со съёмок «Дэдпула 3», на котором можно было увидеть Росомаху в каноничном жёлто-синем костюме прямо из комиксов. Актёр выложил фото у себя в соцсетях.
После этого уже СМИ начали публиковать ещё больше фото, на которых можно увидеть взаимодействие Дэдпула и Росомахи. Судя по всему, как минимум в одной из сцен между персонажами завяжется битва. Росомаха будет злой и яростный, а Дэдпул точно отхватит от мутанта.
Из забавного: на съёмках есть фото разрушенного логотипа кинокомпании 20th Century Fox. Похоже, в ленте будет высмеяно то, что права на всех персонажей теперь принадлежат Disney.
Ещё больше фото со съёмок фильма
Фото: SplashNews
Фото: SplashNews
Фото: SplashNews
Фото: SplashNews
Фото: SplashNews
Фото: SplashNews
Фото: SplashNews
Фото: SplashNews
Фото: SplashNews
Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года. Режиссёром выступает Шон Леви.
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