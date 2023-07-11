Появился новый трейлер сериала «Асока» про ученицу Энакина Скайуокера

Платформа Disney+ незадолго до релиза нового сериала во вселенной «Звёздных войн» выпустила ещё один трейлер шоу.

«Асока» расскажет историю Асоки Тано, бывшей ученицы Энакина Скайуокера и сильного джедая. События разворачиваются параллельно сюжету «Мандалорца», но не будут пересекаться.

Главную роль исполнит Розарио Доусон, уже игравшая Асоку в «Мандалорце». Энакина снова сыграет Хейден Кристенсен. В сериале также можно будет увидеть Наташу Лю Бордиццо.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат платформе Disney+.

Премьера сериала состоится 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney+. Первый сезон «Асоки» будет состоять из восьми эпизодов, точное расписание их выхода пока неизвестно.