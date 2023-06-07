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Сериал «Асока» по «Звёздным войнам» стартует в конце августа

Сериал «Асока» по «Звёздным войнам» стартует в конце августа
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Disney поделилась свежим трейлером сериала «Асока», события которого развернутся во вселенной «Звёздные войны». В ролике практически нет новых кадров — все из прошлых трейлеров. Но в видео авторы сообщили точную дату релиза сериала — он выйдет 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney +.

Ранее было известно, что премьера шоу намечена на август, но точную дату не сообщали.

Новый тизер сериала «Асока» по вселенной «Звёздные войны» с датой премьеры

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

События «Асоки» разворачиваются параллельно актуальному сюжету «Мандалорца», однако напрямую сюжеты вряд ли пересекутся. По ролику уже понятно, что история продолжит события «Повстанцев» и вернётся генерал Империи Траун. Также ожидается появление главного героя мультсериала Эзры.

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