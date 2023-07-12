Гоночный симулятор Forza Motorsport всё же выйдет на русском языке

Microsoft обновила страницу перезапуска Forza Motorsport в Steam. Теперь в ней указано, что грядущий автомобильный симулятор получит перевод на русский язык — ранее сообщалось, что локализации в игре не будет.
Фото: Steam
Таким образом, один крупный осенний релиз компании точно переведут на русский язык. При этом у Starfield, самой крупной игры Microsoft за последние годы, всё ещё указан лишь базовый набор поддерживаемых языков, среди которых нет русского.
Forza Motorsport выйдет 10 октября на ПК и Xbox, а также в сервисе Game Pass. Проект станет уже восьмой игрой в серии реалистичных автосимуляторов от студии Turn 10. На старте продаж ожидается около 500 машин с множеством элементов для кастомизации, 20 локаций с полностью динамической сменой дня и погоды. Нововведения позволяют сделать каждую гонку полностью уникальной.
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