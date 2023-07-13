Дженна Ортега прокомментировала свою номинацию на «Эмми-2023» за сериал «Уэнсдей»
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12 июля Американская телевизионная академия назвала номинантов прайм-таймовой премии «Эмми-2023». В список попал в том числе сериал «Уэнсдей», а главную звезду шоу Дженну Ортегу номинировали на лучшую актрису в комедийном шоу.
20-летняя артистка уже успела отреагировать на свою первую большую номинацию. Девушка поблагодарила своих коллег по сериалу и телевизионную академию за оказанную ей честь.
Какая замечательная новость: сериал «Уэнсдей» получил 12 номинаций на премию «Эмми». Мне посчастливилось воочию увидеть то, сколько времени и усилий потратили актеры, съёмочная группа, сценаристы и режиссёры для создания этого шоу. Большое спасибо, что я могу разделить эту ношу вместе с ними, это большая честь для меня.
Церемония вручения наград за выдающиеся достижения в кино и телевидении «Эмми-2023» состоится 18 сентября.
Основной список номинантов
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