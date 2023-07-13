Премьера «Оппенгеймера» в Англии состоится на час раньше — до новой забастовки в Голливуде

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тысяч членов профсоюза больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Протест уже повлиял на киноиндустрию: продюсеры готовятся к остановке съёмок фильмов, а пресс-туры уже снятых картин могут и вовсе отменить. Так, одной из жертв протеста станет «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — 14 июля актёры должны были прибыть в Лондон в 19:45 мск на премьеру фильма.

Чтобы избежать возможных неурядиц, авторы ленты сдвинули мероприятие на час назад — теперь оно стартует в 18:45 мск. Таким образом продюсеры хотят успеть провести красную дорожку фильма до официального старта протеста Гильдии актёров. Как отмечает издание Variety, это очень рискованный ход для создателей фильма, ведь чисто технически протест уже объявлен.

Это значит, что в теории главных звёзд «Оппенгеймера», включая Киллиана Мёрфи, Мэтта Деймона, Роберта Дауни-младшего и Флоренс Пью, могут исключить из профсоюза за участие в пресс-ивенте во время протеста. Пока неясно, станут ли актёры рисковать или всё же откажутся от британского тура.

Официальная премьера фильма «Оппенгеймер» состоится 21 июля, но в России официального проката картины не будет.