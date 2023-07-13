Съёмки «Гладиатора 2» и «Мортал Комбат 2» остановлены из-за забастовки актёров Голливуда

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тысяч членов профсоюза больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.
Голливудские киностудии уже начали подготовку к остановке производства фильмов и сериалов. Так, уже с 14 июля остановятся съёмки «Гладиатора 2» с Полом Мескалем и «Мортал Комбат 2» — продолжения недавней экранизации серии файтингов Mortal Kombat. На грани приостановки производства и другие проекты, включая второй сезон «Дома дракона».
Забастовка Гильдии актёров США стартовала спустя два с половиной месяца после старта протеста Гильдии сценаристов США. Оба профсоюза требуют по сути одного и того же: улучшений условий труда и повышения зарплат на фоне бума онлайн-кинотеатров.
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