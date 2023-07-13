Вторая часть докфильма о лидере группы «Король и Шут» выйдет 18 июля — новый трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер второй части документального фильма, посвящённого Михаилу Горшенёву — основателю и лидеру культовой панк-группы «Король и Шут». Премьера ленты «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» — фильм второй состоится уже 18 июля.
Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.
Проект посвящён жизни Михаила. В нём рассказывается, как Горшенёв сформировал ставшую культовой группу «Король и Шут». Внимание уделяется и другим аспектам его жизни.
В проекте снялись его родственники, близкие друзья и коллеги: Андрей Князев, Александр Балунов, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв (родной брат Михаила Горшенёва), мама артиста Татьяна Ивановна Горшенёва и другие.
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