Сериал «Поколение «Ви», спин-офф «Пацанов», стартует в сентябре

Amazon раскрыла дату выхода сериала «Поколение «Ви». Спин-офф «Пацанов» выйдет уже в сентябре — об этом компания рассказала в отдельном ролике, посвящённом грядущем проектам сервиса.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые «пытаются разобраться в себе и сражаются за лучшие контракты в лучших городах». Шоу будет посвящено будущей команде «Люди Джи», которая в оригинальном комиксе представляла собой пародию на Людей Икс.

Тем временем выход четвёртого сезона «Пацанов» задержится из-за забастовки сценаристов США.