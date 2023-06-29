Четвёртый сезон «Пацанов» отложили из-за забастовки сценаристов США

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке заявил, что выход четвёртого сезона полностью зависит от длительности забастовки Гильдии сценаристов США, которая продолжается с начала мая. Он предложил фанатам косвенно в ней поучаствовать, требуя у студий заключения более выгодного контракта с авторами.
Премьера четвёртого сезона «Пацанов» зависит от того, как долго продлится забастовка Гильдии сценаристов США. Ответа у меня здесь нет. Скажите студиям, чтобы они заключили честную сделку [с авторами]!
Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» завершились в середине апреля, с тех пор продолжение вступило в этап постпроизводства. Вероятнее всего, Amazon планирует выпустить новый сезон в начале 2024 года, и пока неясно, завершится ли к тому времени протест.
Забастовка Гильдии сценаристов продолжается со 2 мая. Авторы требуют повышения гонораров в связи с ростом популярности стриминговых сервисов и хотят защитить себя от искусственного интеллекта — писатели опасаются, что нейросети могут использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.
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