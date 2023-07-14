Актёры «Оппенгеймера» покинули премьеру фильма в Лондоне из-за забастовки артистов

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По информации издания Deadline, весь актёрский состав фильма «Оппенгеймер» покинул премьеру картины в Лондоне. Причина — начавшаяся забастовка актёров. Согласно правилам артисты, участвующие в бунте, не имеют права посещать подобные мероприятия и продвигать картины.

Выступая перед публикой, режиссёр Кристофер Нолан похвалил актёров и подчеркнул, что они ушли, чтобы выступать на пикетах с плакатами в поддержку артистов.

Я должен отдать должное работе нашего невероятного актёрского состава во главе с Киллианом Мёрфи. Список огромен — Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Эмили Блант, Флоренс Пью, Кеннет Брана, Рами Малек и многие другие… Вы видели их здесь ранее на красной дорожке. К сожалению, они ушли писать плакаты для пикета в поддержку артистов и сценаристов.

Начавшаяся забастовка не позволит касту «Оппенгеймера» рекламировать ленту. Судя по всему, Лондон стал последним городом, в котором появились актёры.

«Оппенгеймер» выйдет 21 июля, но до России не доберётся.