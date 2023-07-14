Второй сезон сериала «Джек Ричер» выйдет в декабре

Amazon Prime опубликовала тизер грядущих проектов на вторую половину года. Среди шоу можно увидеть и второй сезон сериала «Джек Ричер» с Аланом Ричсоном в главной роли. Второй сезон проекта стартует в декабре, точная дата станет известна позже.
Показ короткого тизера второго сезона сериала начинается с отметки 0:21. На ней можно увидеть главного героя, который разбивает стекло машины.
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon Prime.
Сюжет первого сезона рассказывал про Джека Ричера, бывшего майора военной полиции, который посещает небольшой городок, где его арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Когда местная полиция понимает, что Джек совсем не тот, кого они ищут, ему предлагают сотрудничество в поиске настоящих убийц.
Первый сезон вышел в 2022 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков.
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