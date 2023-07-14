На AppleTV+ стартовал второй сезон сериала «Основание»

Сегодня на Apple TV+ вышел первый эпизод второго сезона сериала «Основание» по мотивам одноимённой серии литературных произведений Айзека Азимова. Вторая серия шоу выйдет 21 июля, а каждый новый эпизод будет выходить по пятницам. Последний эпизод выйдет 15 сентября.

Вторая серия получила хронометраж в 49 минут, а длительность третьего эпизода составила 53 минуты. Продолжительность других эпизодов пока не раскрывается.

Фото: Apple TV+

Действие сюжета происходит в Галактической империи, которая объединяет представителей разных цивилизаций Млечного Пути, — ей грозит катастрофа, поэтому специальная группа предпринимает шаги к спасению жизни во Вселенной.

Первый сезон «Основания» вышел в сентябре 2021 года и получил в основном положительные оценки критиков и зрителей.