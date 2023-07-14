Съёмки «Дэдпула 3» остановлены из-за забастовки актёров Голливуда

14 июля Marvel приостановила съёмки «Дэдпула 3» из-за забастовки Гильдии актёров США. Ещё до старта производства авторы отказались от внесения правок в сюжет из-за забастовки Гильдии сценаристов, но без артистов на площадке дальнейшие съёмки стали попросту невозможны.
Таким образом, производство нового «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом не возобновится до тех пор, пока не завершится протест актёров. Сколько именно он продлится, неизвестно, однако киностудии и онлайн-кинотеатры, кажется, не собираются идти на уступки.
Остановка съёмок также наверняка повлияет на дату релиза — сейчас премьера «Дэдпула 3» заявлена на 3 мая 2024 года.
Гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тысяч членов профсоюза больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Актёры требуют улучшения условия труда и повышения зарплаты на фоне роста условий стриминговых сервисов.
- 14 июля 2023
-
18:36
-
18:13
-
18:01
-
17:53
-
17:48
-
17:19
-
16:54
-
16:24
-
16:11
-
15:48
-
15:22
-
14:54
-
14:28
-
14:03
-
13:59
-
13:29
-
13:10
-
12:53
-
12:47
-
12:24
-
11:44
-
11:20
-
11:10
-
10:42
-
10:08
-
09:37
-
08:46
-
08:18
-
07:48
-
07:05
-
06:41
- 13 июля 2023
-
20:49
-
20:22
-
19:58
-
19:53