Съёмки «Дэдпула 3» остановлены из-за забастовки актёров Голливуда

14 июля Marvel приостановила съёмки «Дэдпула 3» из-за забастовки Гильдии актёров США. Ещё до старта производства авторы отказались от внесения правок в сюжет из-за забастовки Гильдии сценаристов, но без артистов на площадке дальнейшие съёмки стали попросту невозможны.

Таким образом, производство нового «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом не возобновится до тех пор, пока не завершится протест актёров. Сколько именно он продлится, неизвестно, однако киностудии и онлайн-кинотеатры, кажется, не собираются идти на уступки.

Остановка съёмок также наверняка повлияет на дату релиза — сейчас премьера «Дэдпула 3» заявлена на 3 мая 2024 года.

Гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тысяч членов профсоюза больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Актёры требуют улучшения условия труда и повышения зарплаты на фоне роста условий стриминговых сервисов.