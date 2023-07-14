«Всё должно измениться»: Джордж Клуни поддержал протесты актёров и сценаристов Голливуда

13 июля Гильдия актёров США объявила о начале забастовки. Около 160 тысяч членов профсоюза присоединились к протесту сценаристов и больше не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Двукратный обладатель «Оскара» Джордж Клуни поддержал протесты и заявил, что для дальнейшего развития голливудской индустрии требования забастовщиков должны быть выполнены.

Актёры и сценаристы утратили возможность зарабатывать себе на жизнь. Это переломный момент для индустрии. Чтобы наша отрасль выжила, всё должно измениться. Для актёров это путешествие начинается прямо сейчас.

Как стало известно ранее, киностудии и онлайн-кинотеатры решили не идти на уступки протестующим. Анонимный топ-менеджер заявил, что забастовщики могут бастовать сколько угодно, однако ранее или поздно у них попросту закончатся деньги.