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Росссияне Perfecto и electronic перешли из NAVI в Cloud9

Росссияне Perfecto и electronic перешли из NAVI в Cloud9
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Два российских киберспортсмена, Денис electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий, ранее представлявших NAVI в дисциплине по CS:GO, перешли в Cloud9.

Игроки покинули основной состав «рождённых побеждать» 30 июня, когда киевский клуб анонсировал трёх новых игроков и переход к англоязычному варианту команды.

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Как и предполагали инсайдеры, основной состав C9 покинули Тимур buster Тулепов и Владислав Nafany Горшков. Где они продолжат карьеру, клуб пока не сообщил.

Состав Cloud9 по CS:GO:

  • Дмитрий sh1ro Соколов;
  • Абай Hobbit Хасанов;
  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Денис electronic Шарипов;
  • Илья Perfecto Залуцкий.

Обновлённый ростер команды дебютирует 26 июля на Intel Extreme Masters в Кёльне, призовой фонд турнира составит $ 1 млн.

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