Росссияне Perfecto и electronic перешли из NAVI в Cloud9
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Два российских киберспортсмена, Денис electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий, ранее представлявших NAVI в дисциплине по CS:GO, перешли в Cloud9.
Игроки покинули основной состав «рождённых побеждать» 30 июня, когда киевский клуб анонсировал трёх новых игроков и переход к англоязычному варианту команды.
Как и предполагали инсайдеры, основной состав C9 покинули Тимур buster Тулепов и Владислав Nafany Горшков. Где они продолжат карьеру, клуб пока не сообщил.
Состав Cloud9 по CS:GO:
- Дмитрий sh1ro Соколов;
- Абай Hobbit Хасанов;
- Сергей Ax1Le Рыхторов;
- Денис electronic Шарипов;
- Илья Perfecto Залуцкий.
Обновлённый ростер команды дебютирует 26 июля на Intel Extreme Masters в Кёльне, призовой фонд турнира составит $ 1 млн.
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