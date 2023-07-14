Росссияне Perfecto и electronic перешли из NAVI в Cloud9

Два российских киберспортсмена, Денис electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий, ранее представлявших NAVI в дисциплине по CS:GO, перешли в Cloud9.

Игроки покинули основной состав «рождённых побеждать» 30 июня, когда киевский клуб анонсировал трёх новых игроков и переход к англоязычному варианту команды.

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Как и предполагали инсайдеры, основной состав C9 покинули Тимур buster Тулепов и Владислав Nafany Горшков. Где они продолжат карьеру, клуб пока не сообщил.

Состав Cloud9 по CS:GO:

Дмитрий sh1ro Соколов;

Абай Hobbit Хасанов;

Сергей Ax1Le Рыхторов;

Денис electronic Шарипов;

Илья Perfecto Залуцкий.

Обновлённый ростер команды дебютирует 26 июля на Intel Extreme Masters в Кёльне, призовой фонд турнира составит $ 1 млн.