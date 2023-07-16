RAMZES666 о The International: выше топ-6 — уже будет отлично, и хотим стать лучшими в СНГ
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Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв в рамках автограф-сессии, посвящённой запуску его мерча совместно с FONBET, ответил на ряд вопросов фанатов.
Одной из главных тем при общении с болельщиками стала подготовка к чемпионату мира The International 2023 — керри 9Pandas обозначил две основные цели:
На «Инте» будет много сильных команд, но особенно тяжело будет с европейцами — они какие-то жёсткие. Сценарий… выше топ-6 — уже будет отлично, и хотим стать лучшими в СНГ. У нас сейчас три команды, все сильные, мы боремся на каждом DPC.
Обсуждая текущую мету Dota 2, Роман особенно выделил силу универсальных героев, а также отметил завышенную значимость саппортов.
Сейчас меня всё устраивает, больше нет шаблонной доты, и многие «шаблонные» игроки сейчас показывают не самый высокий уровень. Карта стала шире, очень много фарма. Единственное — сейчас все герои влияют на игру, вот это мне не очень нравится, саппорты слишком сильно влияют на игру.
Киберспортсмен также ответил на вопрос о трёх главных страхах в жизни:
Ну, первый — это стрела Mirana, второй — CCnC (Quinn. — Прим. ред.). Ещё высоты боюсь, но прыгнул бы с парашютом, чтобы избавиться от него. Но вообще, у меня тренер NoFear, так что у меня нет страхов!
Кроме того, Роман признался, что соревновательный формат значит для него слишком много.
В детстве я занимался футболом, не вижу свою жизнь без спорта. Если бы не был киберспортсменом, скорее всего, был бы просто спортсменом.
RAMZES666 также заявил о желании завершить карьеру или сменить роль после двух сезонов.
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